ВСУ уничтожили на Слобожанщине вражеский склад с боеприпасами и оккупантов: яркое видео

российские оккупационные войска "приперлись" на украинскую землю без приглашения. Они намерены установить на наших территориях свои порядки.

Впрочем, каждый раз вынуждены разочаровываться, ведь сделать это без техники, боеприпасов да и достаточного количества личного состава, задача из списка "невозможно". До такого состояния их доводят наши воины из Вооруженных Сил Украины, они отправляют оккупантов домой, и большинство – в пакетах. Один из моментов уничтожения склада противника с боеприпасами и самих оккупантов показали на видео Силы территориальной обороны ВСУ.

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ВСУ уничтожили очередной вражеский склад и оккупантов

На опубликованных кадрах вражеский склад с боеприпасами, техникой и российскими оккупантами на Слобожанщине "до" и "после" работы ВСУ.

Операцию по уничтожению провели бойцы 112-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения ВСУ.

Как отметили в ведомстве, в Слобожанщине было жарко.

Момент уничтожения: яркое видео

Свежие потери врага по состоянию на 13 июля

россияне несут бешеные потери в живой силе и технике на украинской земле. Благодаря слаженной работе и профессионализму наших защитников удалось ликвидировать 37 570 захватчиков. Только за последние сутки ВСУ удалось ликвидировать 100 российских бойцов. Общие потери оккупантов с начала войны выглядят так:

личного состава – около 37 570 человек;

танков – 1 649 единиц;

боевых бронированных машин – 3 832 единицы;

артиллерийских систем – 839 единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 678 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 единицы;

специальной техники – 67 единиц.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что больше потерь враг понес на Николаевском направлении.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

Обратите внимание – Детали о боевых действиях на всех направлениях от Генштаба на 140 день войны: смотрите видео