В ВСУ официально опровергли получение самолетов от союзников
20 апреля 2022 , 10:26Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о том, что союзники предоставили Украине самолеты. Ведь на самом деле США отправили нашему государству запчасти и комплектующие.
Эти запчасти можно будет использовать для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, уже находящихся на вооружении украинского войска.
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Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии правительства США воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие,
– говорится в сообщении.
Благодаря запчастям наши военные смогут поставить в строй больше техники.
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