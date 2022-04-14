В ВСУ официально подтвердили, что "Москву" на дно отправил украинский "Нептун"

Вечером 13 апреля появилась информация, что российский крейсер "Москва" горит. Однако официальных причин пожара не было.

Теперь в Оперативном командовании "Юг" – объединении Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины – сообщили, что "Москву" на дно отправила украинская ракета "Нептун".

К слову Крейсер "Москва" получил очень серьезные повреждения, – Братчук

Да, в Черноморской операционной зоне противокорабельная ракета "Нептун" поразила российский корабль. Следовательно, "Москва" получила существенные повреждения из-за этого и возник пожар.

Крейсер "Москва" входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Корабль оснащен ракетами "Вулкан", "Форт", артиллерией, зенитным, противолодочным, минно-торпедным вооружением может разместить на своем борту один вертолет.

Погода "сыграла на руку"

Известно, что другие российские корабли пытались помочь, но им это не удалось.

Шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть,

– отметили в ВСУ.

Кроме этого, для высадки десанта условия тоже неблагоприятны. Вместе с тем угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается.

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