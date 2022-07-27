ВСУ окончательно уволили Андреевку и Лозовое: на Юге уничтожены 89 оккупантов и много техники

Вооруженные Силы Украины 26 июля полностью выбили россиян из Андреевки и Лозового в Херсонской области. Кроме этого, в течение дня нанесли несколько мощных ударов по врагу в южных регионах страны.

Загалом знищили 89 окупантів і ліквідували багато їхньої техніки. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.

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Авіація ЗСУ вдарила по опорних пунктах росіян

Протягом доби Повітряні сили ЗСУ завдали удари по точках базування військ противника. Наші літаки штурмової авіації, бомбардувальники та гелікоптери вдарили по ворогах у районі трьох населених пунктів:

Андріївки;

Білогірки;

Благодатного.

Завдяки цьому, перший населений пункт зі списку і вдалося повністю звільнити з-під окупації. Наші захисники вже почали там укріплювати свої оборонні позиції.

Також добре відпрацювала в цей день не лише авіація. Наші захисники з артилерійських підрозділів виконали 300 вогневих завдань.

Які втрати ворога в техніці:

танк Т-62;

самохідна гаубиця "Мста-С";

самохідна гаубиця "Мста-Б";

мінометний комплекс "Сані";

2 броньованих автомобілі;

6 військових неброньованих автомобілів техніки.

Також у в Білогірці "демілітаризували" склад ворожих боєприпасів.

росіяни також залучили авіацію

Всі вказані дані про втрати 89 службовців і техніки можуть бути применшеними. У командуванні повідомляють лише про підтверджені випадки знищення окупаційних військ росії.

Війська ворога в теж завдали 4 авіацією. Зранку вони двічі атакували парою ударних Ка-52. На щастя, все обійшлося без втрат.

Приблизно о 12 годині дня вже був виліт трійки російських Ка-52 в районі Ольгиного. Гелікоптери мали українські підрозділи, проте вдарили по позиціях росіян. Тому на зворотному шляху війська росіян атакували ці гелікоптери системами ППО та навіть 1 збили.

Також ворожі Су-34 запустили ракети типу Х-31 в напрямку Баштанки. Обидві ракети винищувачів були знищені силами нашої протиповітряної оборони.

Детальніше про ситуацію в південних областях 26 липня: дивіться відео