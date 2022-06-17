ВСУ остановили несколько вражеских штурмов на Донбассе – оккупанты отошли с потерями
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные добились успеха на Донбассе. Им удалось успешно отразить несколько штурмов врага.
ВСУ остановили несколько вражеских штурмов на Донбассе
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Так, по оперативной информации, украинские защитники успешно отразили штурм в районах Сиротиного и Метелкиного. Противник отошел с потерями на ранее занимаемые позиции.
Также наши воины выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем вблизи Горного. Враг еще раз вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но все из них – без успеха. Кафиры понесли потери и отошли.
Кроме того, русские войска совершили перегруппировку, и при поддержке артиллерии попытались штурмовые действия недалеко от Почечного. Вооруженные Силы Украины огнем заставили их передумать, поэтому враг точно занимается подсчетом своих потерь.
Потери врага с начала войны:
Украинцев, защищающих от нашествия российской армии, отнюдь не меньше, и выполняют свою работу они так же безупречно. Наши защитники и защитницы ежедневно уничтожают личный состав россиян и военную технику. С 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян. Также они сожгли 1456 танков и немало другой техники.
Общие потери врага в полномасштабной войне по состоянию на 17 июня:
- личного состава около – 33 150 (+200 за минувшие сутки) лиц ликвидировано;
- танков – 1456 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 3563 (+18) единиц;
- артиллерийских систем – 734 (+5) единиц;
- РСЗО – 233 (+3) единиц;
- средств ПВО – 97 (+0) единиц;
- самолетов – 215 (+2) единиц;
- вертолетов – 180 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
- крылатых ракет – 129 (+0),
- кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц;
- специальной техники – 55 (+0).
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что наибольшие потери россияне на протяжении суток понесли на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление врага.
В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
Обратите внимание – какая ситуация на фронте по всем направлениям: смотрите видео