Украинские военные добились успеха на Донбассе. Им удалось успешно отразить несколько штурмов врага.

ВСУ остановили несколько вражеских штурмов на Донбассе

Кафиры отошли со значительными потерями. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 17 июня.

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Так, по оперативной информации, украинские защитники успешно отразили штурм в районах Сиротиного и Метелкиного. Противник отошел с потерями на ранее занимаемые позиции.

Также наши воины выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем вблизи Горного. Враг еще раз вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но все из них – без успеха. Кафиры понесли потери и отошли.

Кроме того, русские войска совершили перегруппировку, и при поддержке артиллерии попытались штурмовые действия недалеко от Почечного. Вооруженные Силы Украины огнем заставили их передумать, поэтому враг точно занимается подсчетом своих потерь.

Потери врага с начала войны:

Украинцев, защищающих от нашествия российской армии, отнюдь не меньше, и выполняют свою работу они так же безупречно. Наши защитники и защитницы ежедневно уничтожают личный состав россиян и военную технику. С 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян. Также они сожгли 1456 танков и немало другой техники.

Общие потери врага в полномасштабной войне по состоянию на 17 июня:

личного состава около – 33 150 (+200 за минувшие сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1456 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3563 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 734 (+5) единиц;

РСЗО – 233 (+3) единиц;

средств ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 215 (+2) единиц;

вертолетов – 180 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц;

специальной техники – 55 (+0).

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что наибольшие потери россияне на протяжении суток понесли на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление врага.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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