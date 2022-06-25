ВСУ остановили попытку наступления на Славянском направлении: оккупанты с потерями отошли

Сто двадцать вторые сутки украинские военные противостоят российскому агрессору. Они пытаются выбить врага с нашей земли.

ВСУ не дали оккупантам наступить на Славянском направлении

Каждый день Вооруженные Силы Украины рискуют своей жизнью на каждом направлении боевых действий, чтобы приблизить победу Украины в войне против России. Славянское направление входит в число тех, где ситуация сложная. Впрочем, сегодня ВСУ удалось отбить атаку оккупанта. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ.

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По оперативной информации, на Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки.

Наши защитники также успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага по направлениям населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка.

Оккупанты с потерями отошли после своего "успешного" наступления на этих направлениях. Таким образом, Вооруженные Силы Украины в очередной раз показывают россиянам, что те – нежелательные гости на украинской земле.

Актуальные потери врага Россияне несут безумные потери в живой силе и технике на нашей земле. На утро 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 170 российских оккупантов. Потери оккупантов в технике выглядят так: танков – 1 511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3 645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средств ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей / катеров – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 560 (+7) единиц;

специальной техники – 60 (+0). По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительные. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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