Штурмы и наступления россиян на нескольких направлениях провалились: Генштаб раскрыл детали

3 августа 2022 , 18:51
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Источник:

фейсбук Генерального штаба ВСУ

Оккупанты пытаются вести штурмовые действия на Донецком направлении. Однако им не дают продвинуться украинские защитники, успешно отбивающие штурмы.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, наши бойцы отбили вражеские штурмы в нескольких районах.

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Речь идет о районе Берестового, а также направления:

  • Владимировка – Яковлевка,
  • Покровское – Бахмут,
  • Владимировка – Соледар,
  • Видродження – Кодема,
  • Видродження – Зайцево,
  • Семигорье – Кодема,
  • Доломитное – Семигорье.

Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантами потери и отбросили назад,
– отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Где еще враг хотел наступать

Враг пытался вести наступление в направлениях:

  • Новоселовка Вторая –Красногоровка,
  • Спартак – Авдеевка,
  • Васильевка – Красногоровка,
  • Минеральное – Авдеевка,
  • Донецк – Пески.

Однако захватчики успеха не имели и были вынуждены отойти. Такая же ситуация была и в направлении Белогорки.

Враг терпит колоссальные потери в войне против Украины

Вооруженные силы Украины продолжают очищать украинскую землю от пришедших к нам с войной захватчиков. С 24 февраля они ликвидировали 41350 врагов. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных сражений.

Потери врага в технике

  • танков – 1774 (+6),
  • боевых бронированных машин – 4022 (+8),
  • артиллерийских систем – 939 (+3),
  • РСЗО – 259 (+0),
  • средства ПВО –118 (+1),
  • самолетов – 223 (+0),
  • вертолетов – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
  • крылатые ракеты – 180 (+6),
  • корабли – 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),
  • специальная техника – 83 (+1).

Предыдущий день для ВСУ был успешен по охоте на крылатые ракеты. Их наши защитники сбили 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков и 8 боевых бронированных машин.

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Автор: Альона Захарова