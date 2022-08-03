Штурмы и наступления россиян на нескольких направлениях провалились: Генштаб раскрыл детали

Оккупанты пытаются вести штурмовые действия на Донецком направлении. Однако им не дают продвинуться украинские защитники, успешно отбивающие штурмы.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, наши бойцы отбили вражеские штурмы в нескольких районах.

Важно Враг готовится к прорыву на Криворожском направлении, – Хлань

Речь идет о районе Берестового, а также направления:

Владимировка – Яковлевка,

Покровское – Бахмут,

Владимировка – Соледар,

Видродження – Кодема,

Видродження – Зайцево,

Семигорье – Кодема,

Доломитное – Семигорье.

Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантами потери и отбросили назад,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Где еще враг хотел наступать

Враг пытался вести наступление в направлениях:

Новоселовка Вторая –Красногоровка,

Спартак – Авдеевка,

Васильевка – Красногоровка,

Минеральное – Авдеевка,

Донецк – Пески.

Однако захватчики успеха не имели и были вынуждены отойти. Такая же ситуация была и в направлении Белогорки.

Враг терпит колоссальные потери в войне против Украины

Вооруженные силы Украины продолжают очищать украинскую землю от пришедших к нам с войной захватчиков. С 24 февраля они ликвидировали 41350 врагов. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных сражений.

Потери врага в технике

танков – 1774 (+6),

боевых бронированных машин – 4022 (+8),

артиллерийских систем – 939 (+3),

РСЗО – 259 (+0),

средства ПВО –118 (+1),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),

крылатые ракеты – 180 (+6),

корабли – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),

специальная техника – 83 (+1).

Предыдущий день для ВСУ был успешен по охоте на крылатые ракеты. Их наши защитники сбили 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков и 8 боевых бронированных машин.

ВСУ разгромили место российского базирования в аэропорту Херсонской области: смотрите видео