ВСУ остановили захватчиков возле Броваров: россияне понесли значительные потери
Вооруженные Силы Украины рассказали, что им удалось остановить врага. Именно поэтому оккупанты перешли к обороне.
Соответствующую информацию обнародовали в отчете Генерального штаба ВСУ. Речь идет о данных на полночь 26 марта.
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ВСУ под Броварами остановили оккупантов
В направлении на Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В результате боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения батальонной тактической группы 30-й бригады оккупантов понесли значительные потери. После этого россияне отошли в район населённых пунктов Пески и Новая Басань.
Более того, чтобы восстановить потери вооружения и техники оккупанты выдвинули колонны в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку. Вертолеты прикрывали колонны с воздуха.
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