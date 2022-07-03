ВСУ оставили Лисичанск после тяжелых боев: в Генштабе объяснили свои решения
Генеральный штаб сообщил, что ВСУ 3 июля покинули Лисичанск после тяжелых боев. В то же время украинские защитники подчеркнули: они обязательно вернутся в город и освободят его.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что продолжение обороны Лисичанска привело бы к фатальным последствиям. Решение об уходе приняли, чтобы сохранить жизнь украинских героев.
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После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе,
– говорится в сообщении.
Российские оккупанты имели кратное преимущество в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что, к сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны также материально-технические ресурсы
В то же время борьба продолжается. Украинские защитники и защитницы освободят от российских оккупантов каждый украинский населенный пункт. Лисичанск – это Украина. Навсегда.
Гайдай обратился к украинцам
Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – призвал украинцев не разгонять измену.
"Когда пишете: сдали, слили, покинули – думайте, прежде всего, о цене приближения нашей победы, о бойцах, которые держали оборону города, некоторые – ценой собственной жизни", – заявил Гайдай.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю. По состоянию на 3 июля Генштаб ВСУ сообщил о 35 970 ликвидированных российских оккупантах.
Также удалось уничтожить:
- танков – 1584 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 3744 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 801 (+1) единиц,
- РСЗО-246 (+0) единиц,
- средства ПВО-105 (+0) единиц,
- самолетов / aircraft – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 187 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) единиц,
- специальная техника-64 (+3).
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