ВСУ осуществили контрнаступление на Юге: оккупанты понесли существенные потери

ВСУ на Юге 28 мая совершили контрнаступление. Украинские защитники и защитницы нанесли врагу серьезные потери.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

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В настоящее время боевые действия на Южном направлении продолжаются. Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Враг бьет по населенным пунктам вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Российские захватчики атаковали Николаев реактивными системами залпового огня. Оперативное командование "Юг" подчеркнуло, что враг из-за отчаяния пытается больно ужалить. Оккупанты попадают в жилые кварталы.

На временно оккупированной территории Херсонской области враг полностью заблокировал пути выезда на подконтрольные Украине территории. Российские оккупанты проверяют автомобили, на которых местные жители пытаются выехать с оккупированных территорий. Враг тщательно фильтрует автомобили и возвращает назад.

Не получив положительную реакцию мирового сообщества на свое заявление о якобы готовности создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов из заблокированных портов Украины, рашисты продолжают блокаду,

– говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов сохраняется

Оперативное командование "Юг" подчеркнуло, что российская корабельная группировка остается без изменений. Это поддерживает угрозу ракетных ударов. Кроме того, высокой остается вероятность атак стратегической авиацией.

Также оперативное командование "Юг" призвало украинцев и украинок соблюдать меры, а также алгоритмы безопасности. Людей просят следить за ситуацией и сообщать компетентным органам о действиях подозрительных лиц. Кроме того, напоминают об опасности на побережье и территории других зон, которые запрещено посещать.

В Украине уничтожили уже 30 тысяч оккупантов

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 28 мая Генштаб ВСУ сообщил о 30 тысячах ликвидированных российских оккупантов. Кроме того, украинские герои уничтожили:

танков – 1 330 единиц;

боевых бронированных машин – 3 258 единиц;

артиллерийских систем – 628 единиц;

реактивных систем залпового огня – 203 единицы;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единицы;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

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