Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, который провел комплексное совещание по итогам работы ВСУ в апреле 2025 года.

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Что рассказал Сырский о работе ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил назвал наиболее угрожающие направления на фронте.

Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумской, Курский, Покровский и Новопавловский,

– пояснил Сырский.

Он добавил, что активно работает украинская артиллерия, авиация, беспилотники и другие составляющие комплексного огневого поражения. Например: средствами DeepStrike в апреле поражено 62 цели на территории России.

Сырский отметил, что через приложение "Армия+" согласован перевод уже 30,5 тысяч военнослужащих ВСУ.

По словам главнокомандующего ВСУ, количество уголовных правонарушений в армии снизилось на 43% против показателя 2024 года.

Ранее Александр Сырский заявлял, что Россия усилила интенсивность боев и планирует выйти на границу Днепропетровской области. Это происходит на фоне громких заявлений Кремля о том, что там "готовы к перемирию".