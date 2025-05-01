Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, який провів комплексну нараду за підсумками роботи ЗСУ у квітні 2025 року.

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Що розповів Сирський про роботу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил назвав найбільш загрозливі напрямки на фронті.

Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський, Курський, Покровський і Новопавлівський,

– пояснив Сирський.

Він додав, що активно працює українська артилерія, авіація, безпілотники та інші складові комплексного вогневого ураження. Наприклад: засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території Росії.

Сирський зазначив, що через застосунок "Армія+" погоджено переведення вже 30,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

За словами головнокомандувача ЗСУ, кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти показника 2024 року.

Раніше Олександр Сирський заявляв, що Росія посилила інтенсивність боїв і планує вийти на кордон Дніпропетровської області. Це відбувається на тлі гучних заяв Кремля про те, що там "готові до перемир'я".