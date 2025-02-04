Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. За трохи більше ніж два місяці роботи сервісу Армія+ 13 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення.

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Різниця між наказом і розпорядженням

Деякі військові очікують наказ, хоча насправді їм приходить розпорядження. Міністерство оборони пояснило, у чому між ними різниця.

Для офіцерів Кадровий центр ЗСУ готує наказ на переведення. Для рядового, старшинського і сержантського складу оформлюється розпорядження. Обидва документи є обов’язковими до виконання. Процес їхнього оформлення та доведення до військових частин може займати до двох тижнів.

Важливо розрізняти ці документи. Солдати й сержанти повинні запитувати саме розпорядження про переведення. Випадки, коли розпорядження вже готове, але військових не переводять через відсутність наказу, фіксуються у застосунку Армія+.

Що робити, якщо змінилася посада?

У розпорядженні не вказується посада військового – лише ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків. Це означає, що зміна посади в межах однієї частини не є перешкодою для переведення.

Як діяти, якщо наказ або розпорядження не виконуються?

Ігнорування цих документів є порушенням прав військовослужбовця. Центральне управління захисту прав військових спільно з органами військового управління контролює виконання наказів і розпоряджень.

Якщо військова частина отримала наказ чи розпорядження, але не виконує його, слід подати звернення через Армія+: Меню – Служба підтримки –Поширені питання – Зміна місця служби.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців отримає звернення та проконтролює його виконання.