Зачистка Балаклеи продолжается: ГБР задержало начальника "полиции" города

Зачистка Балаклеи, освобожденной от российских оккупантов, по состоянию на 10 сентября продолжается. ГБР задержало начальника "полиции" города

По данным ГБР, предатель ранее являлся одним из руководителей Балаклейской полиции. Однако, когда россияне оккупировали город, он добровольно согласился сотрудничать с врагом. За это предатель был назначен начальником оккупационного участка.

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Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты – добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка,

– говорится в сообщении.

Когда ВСУ освободили город, предатель хотел бежать на территорию временно оккупированной Луганской области. Однако не удалось. Его задержали в городе Купянск.

В ГБР подчеркнули, что в настоящее время развязали вопрос уведомления о подозрении и избрании меры пресечения. Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

В Балаклее официально подняли государственный флаг Украины

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что 10 сентября в Балаклее официально подняли государственный флаг Украины. Здание областной районной администрации Балаклеи снова перешло под контроль военной администрации.

Украинцы – тронуты и благодарны героям.

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