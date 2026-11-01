В октябре ВСУ отбили больше территорий, чем захватили оккупанты, – Зеленский

В октябре Силы обороны Украины освободили 96,2 квадратных километра украинской территории. Это на 10,4 квадратных километра больше, чем за тот же период смогли захватить российские оккупанты.

Итоги успешной работы украинских воинов обнародовал Владимир Зеленский.

Сколько территории удалось освободить в октябре?

В течение октября украинские защитники вернули под контроль 96,2 квадратных километра территории. Зато российским войскам за это время удалось захватить на 10,4 квадратных километра меньше.

По итогам месяца площадь освобожденной украинской территории превысила площадь территорий, которые смогла оккупировать Россия.

Отдельно Зеленский сообщил о потерях российской армии. По его словам, в октябре Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих. Это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.

Рекордными были и суточные потери оккупантов: 21 октября российская армия потеряла 2250 военнослужащих.

Спасибо всем защитникам и защитницам, всем нашим воинам, каждой бригаде, каждому подразделению за этот важный для страны результат. Россия терпит потери. Мы удерживаем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны обходился агрессору как можно дороже. Чтобы остановить эти безумные потери, России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатию,

– подчеркнул президент.

Напомним, что в октябре подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 64 807 вражеских целей, а потери российского личного состава составили 16 796 военнослужащих. По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, это рекордный показатель ный для группировки за все время полномасштабной войны.

Он на 52,55% превысил результат августа и на 24,71% – сентября. В среднем за сутки российская армия теряла 542 военнослужащих, а наибольший показатель зафиксировали 24 октября – тогда было поражено 701 оккупант.

Всего в течение месяца подразделения СБС выполнили 255 605 боевых миссий, из которых около 151,5 тысячи были ударными, а еще примерно 104 тысячи – разведывательными. Около 69,5 % потерь российского личного состава пришлось на Добропольско-Покровское, Александровское и Гуляйпольское направления.