ВСУ освободили еще одно село на Харьковщине, россияне хотят восстановить утраченные позиции

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области. Под контроль украинских военных перешло село Дементиевка Дергачевского района.

ВСУ освободили Дементиевка Харьковской области

Дементиевку удалось освободить по результатам наступления украинских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 18 мая.

Важно Россияне обустраивают дополнительные огневые позиции и защитные сооружения у границы с Украиной

Вместе с тем противник ведет наступление в районе села Терновая. Боевые действия продолжаются.

В целом на харьковском направлении российские оккупанты сосредоточились на удержании занятых ранее позиций. Однако враг продолжает осуществлять огневое поражение украинских подразделений и даже пытался проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные границы.

Оперативная сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 мая: смотрите видео

Ситуация на других направлениях

Оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Они осуществляют огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения.

На Северском направлении враг из артиллерии и минометов обстрелял Янжулевку Черниговской области и Прогресс в Сумской области.

На Славянском направлении противник вел боевые действия при поддержке артиллерии вблизи Долгенького. Эти бои завершились для него потерями.

Вдоль линии соприкосновения на Донецком направлении продолжаются вражеские обстрелы из всего спектра вооружения, в том числе и авиации.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на занятых границах. Кроме того, они нанесли удары по гражданским объектам в районах Тошковки, Золотого, Авдеевки, Владимировки и Водяного.

На Северодонецком направлении россияне осуществляли безуспешный штурм в районе села Нижнее.

На Авдеевском направлении наступательные действия оккупантов в районе Новоселовки также завершились потерями. Враг отступил.

На Новопавловском и Запорожском направлениях произошли минометные и артиллерийские обстрелы инфраструктурных объектов и жилых домов в районах Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки.

На Южнобугском направлении россияне обстреливали Лупарево, Посад-Покровское, Висунськ, Осокоревку и Нововоронцовку.

Также В Генштабе отметили, что на временно оккупированной территории Луганской области 16 – 17 мая выходили на стихийные протесты родные принудительно мобилизованных в российскую армию лиц. Такие акции зафиксировали в Луганске и Ровеньках. Участники требовали вернуть домой мобилизованных близких.

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