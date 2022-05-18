ВСУ освободили еще одно село на Харьковщине, россияне хотят восстановить утраченные позиции
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области. Под контроль украинских военных перешло село Дементиевка Дергачевского района.
ВСУ освободили Дементиевка Харьковской области
Дементиевку удалось освободить по результатам наступления украинских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 18 мая.
Важно Россияне обустраивают дополнительные огневые позиции и защитные сооружения у границы с Украиной
Вместе с тем противник ведет наступление в районе села Терновая. Боевые действия продолжаются.
В целом на харьковском направлении российские оккупанты сосредоточились на удержании занятых ранее позиций. Однако враг продолжает осуществлять огневое поражение украинских подразделений и даже пытался проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные границы.
Оперативная сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 мая: смотрите видео
Ситуация на других направлениях
- Оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Они осуществляют огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения.
- На Северском направлении враг из артиллерии и минометов обстрелял Янжулевку Черниговской области и Прогресс в Сумской области.
- На Славянском направлении противник вел боевые действия при поддержке артиллерии вблизи Долгенького. Эти бои завершились для него потерями.
- Вдоль линии соприкосновения на Донецком направлении продолжаются вражеские обстрелы из всего спектра вооружения, в том числе и авиации.
- На Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на занятых границах. Кроме того, они нанесли удары по гражданским объектам в районах Тошковки, Золотого, Авдеевки, Владимировки и Водяного.
- На Северодонецком направлении россияне осуществляли безуспешный штурм в районе села Нижнее.
- На Авдеевском направлении наступательные действия оккупантов в районе Новоселовки также завершились потерями. Враг отступил.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях произошли минометные и артиллерийские обстрелы инфраструктурных объектов и жилых домов в районах Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки.
- На Южнобугском направлении россияне обстреливали Лупарево, Посад-Покровское, Висунськ, Осокоревку и Нововоронцовку.
Также В Генштабе отметили, что на временно оккупированной территории Луганской области 16 – 17 мая выходили на стихийные протесты родные принудительно мобилизованных в российскую армию лиц. Такие акции зафиксировали в Луганске и Ровеньках. Участники требовали вернуть домой мобилизованных близких.
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