ВСУ выбили россиян с плацдарма на правом берегу реки Оскол на Харьковщине

Россия пыталась захватить и удержать плацдарм в районе села Новомлынск на Харьковщине. Речь идет о правом берегу реки Оскол, где россияне неожиданно осуществили высадку в конце ноября.

Переправиться через водную преграду им удалось благодаря превосходству в силах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Правый берег Оскола находится под контролем ВСУ

К счастью, украинской армии удалось выбить россиян с этого плацдарма. Операцию проводили при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА.

Об этом в Генштабе сообщили утром 3 декабря.

Воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен,

– добавили в ВСУ.

Поэтому теперь правый берег Оскола находится под контролем Украины. Защитники уже подняли украинские флаги над Новомлинском.

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Напомним, что Силы обороны остановили стремительное продвижение армии врага на Харьковщине. Однако там часто обнаруживают диверсионные группы. Так было и у реки Оскол.

Россияне постоянно несут серьезные потери, но продолжают искать все более хитрые тактики, в частности, они переодеваются в украинскую форму и пробираются в тыл.