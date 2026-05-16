ВСУ освободили Отрадное на Харьковщине: Трегубов рассказал о ситуации на направлении

Силы обороны Украины вернули контроль над поселком Отрадное Харьковской области и прилегающими территориями. На Великобурлукском направлении это уже не первое освобождение.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что в 2025 году россияне имели определенные продвижения на этом направлении. Оккупантам удалось создать небольшую зону контроля – полосу в примерно четыре километра вглубь.

"Сейчас эта полоса передвигается в обратную сторону к российской границе и фактически ликвидируется. В районе двух поселков она уже уничтожена. Один большой поселок контролируется россиянами. В других планах они уже подошли к собственной границе. Поэтому приятно то, что фактически на одно направление оккупации понемногу становится меньше", – пояснил он.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко подчеркнул, что у Украины появились новые возможности бить в тыл россиян, где расположены важные военные объекты врага. Если раньше Украина могла наносить удары на расстояние от 50 до 200 километров преимущественно с помощью западного оружия, то сейчас украинские ударные БПЛА могут работать на эти глубины.

Что известно об освобождении Отрадного?

В 129 отдельной тяжелой механизированной бригаде сообщили, что ВСУ вернули под свой контроль Отрадное в Харьковской области и прилегающую местность. Украинские защитники выбили оккупантов из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов. Для выполнения боевой задачи были привлечены штурмовые подразделения, операторы дронов и артиллерия. Слаженная работа позволила обнаруживать и поражать позиции, живую силу врага.

По информации ISW, на Харьковщине вражеские подразделения продолжали попытки продвижения со стороны границы с Белгородской областью. Целью врага было создание оборонительного пояса и приближение к Харькову в пределах артиллерийской досягаемости. Однако захватчикам не удалось достичь успехов.