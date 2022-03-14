ВСУ освободили путь от Николаева в Новую Одессу, но есть неудачи в северо-восточном направлении

В течение 14 марта ВСУ удалось освободить путь от Николаева в Новую Одессу. В то же время, наши защитники продвинулись в юго-восточном направлении.

К сожалению, есть неудачи по северо-восточному направлению. Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, пишет 24 канал.

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Инициатива – на стороне защитников Украины

В своем телеграмм-канале Ким объяснил, что на 22:00 в Николаевской области – спокойно. Чиновник надеется, что так будет и ночью. "Если враг не глуп, атаковать "Смерчами" или ракетами сегодня не будет", – отметил он.

У нас есть и успехи, и нет. Мы потеряли 2 единицы техники. В полях, при боевых действиях. Но враг – больше. Мы насчитали 7, но будем еще смотреть, – добавил руководитель ОВА.

"Даже сегодня огрызались (россияне – 24 канал) и дали нам сдачи. Половина убежала, но часть дрались. Впрочем, инициатива на нашей стороне мы продвигаемся", – подчеркнул глава областной военной администрации.

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