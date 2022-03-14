На жаль, є невдачі по північно-східному напрямку. Про це повідомив Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, пише 24 канал.

Читайте також У Миколаєві за день знайшли 8 касетних бойових елементів

Ініціатива – на боці захисників України

У своєму телеграм-каналі Кім пояснив, що станом на 22:00 у Миколаївській області – спокійно. Посадовець сподівається, що так буде й вночі. "Якщо ворог не дурко, атакувати "Смерчами" чи ракетами сьогодні не буде", – зазначив він.

У нас є й успіхи, й ні. Ми втратили 2 одиниці техніки. У полях, при бойових діях. Але ворог – більше. Ми нарахували 7, але будемо ще дивитися, – додав керівник ОВА.

"Навіть сьогодні огризалися (росіяни – 24 канал) й дали нам здачі. Половина втікла, але частина билися. Втім, ініціатива на нашому боці, ми просуваємось", – підкреслив голова обласної військової адміністрації.

Зверніть увагу! Раніше ЗСУ зупинили ворога у напрямках Миколаєва та Кривого Рогу. У відповідь російські загарбники атакують цивільних.

Раніше Віталій Кім подарував патрульним авто: дивіться відео