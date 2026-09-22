Операция "Вивальди": ВСУ освободили Шандриголово и зачистили леса в Донецкой области

Украинские военные полностью зачистили и деоккупировали село Шандриголово Донецкой области. Дополнительно штурмовые подразделения выбили врага из лесного массива к северу от этого населенного пункта.

Об этом сообщили в 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго.

Что известно об освобождении Шандриголово?

Бойцы второго мехбата "Внуки Адольфовны" и третьего мехбата Fireflies первыми вошли в Шандриголово и, проникнув в боевые порядки противника, отрезали российские группы в центральной части населенного пункта.

После этого бойцы танкового батальона и разведывательной роты провели окончательную зачистку от оставшихся российских сил в Шандриголово.

В то же время бойцы первого механизированного батальона и мотопехотного батальона "Северская Сечь" провели ударно-штурмовые действия в лесном массиве к северу от населенного пункта, укрепив оборону Среднего и Шандриголово.

ВСУ освободили Шандриголово: смотрите видео

Напомним, что масштабное контрнаступление Сил обороны в Донецкой области состоит из четырех этапов, символизирующих времена года.

В ходе первых этапов наступления Силы обороны освободили новые территории, среди которых Новоселовка, Александровка и Яровая. Всего под контроль Украины было возвращено более 125 квадратных километров, а северная группировка российских войск потерпела разгром.