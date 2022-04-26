ВСУ отбили 5 атак россиян на Востоке: уничтожили до 100 оккупантов и вражескую технику
26 апреля 2022 , 21:01Читати новину українською
Украинские защитники продолжают защищать страну от российских захватчиков. За сутки на Востоке ВСУ удалось отразить 5 атак врага и уничтожить до 100 россиян.
Украинские военные оперативно-тактической группировки "Восток" за 26 апреля отразили 5 вражеских атак, уничтожили около 100 оккупантов и 30 единиц российской техники.
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Воины ВСУ обнаружили скопление автомобильной техники оккупантов и нанесли по нему мощный артудар.
В результате за сутки украинские защитники уничтожили:
- 100 оккупантов;
- 6 танков;
- 4 БМП;
- 1 БТР;
- 1 МЛТБ;
- 1 САУ;
- 3 миномета;
- 13 АО;
- 1 ЗУ.
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