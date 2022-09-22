Под огнем из танков, минометов и артиллерии: защитники отбили атаки около 3 населенных пунктов

Оккупанты продолжают пытаться полностью захватить Донецкую область, а также сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Однако ВСУ дают врагу достойный отпор, отражая атаки.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, противник продолжает обстрелы военных и гражданских объектов на территории Украины, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

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Где было неспокойно

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов с РСЗО. В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково; на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;

– Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок; на Бахмутском направлении – Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;

– Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное;

– Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное; на Новопавловском и Запорожском направлении огневого воздействия подверглись примерно 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времевка и Новополье.

огневого воздействия подверглись примерно 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времевка и Новополье. На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

Оккупанты нарушают обычаи ведения войны

Нарушение норм интернационального гуманитарного права остается нормой поведения русских военнослужащих на временно занятых территориях. Так, в Сватовском районе, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из жилья и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области. Враг сделал это, чтобы скрывать инженерное оборудование территорий.

В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

ВСУ отбивают атаки

За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

Зайцево,

Отрядовка,

Новомихайловка.

Для поддержки наших наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Уже подтвердили поражение:

21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника,

4 опорных пункта,

15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

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