ВСУ отбили много атак и нанесли врагу мощные потери на Херсонщине, Запорожье и Луганщине
Источник:Генштаб ВСУ
Враг и дальше пытается взять под контроль всю Донецкую область, однако его то и дело постигнет неудача. Наши бойцы только в течение текущих суток отразили 11 атак противника в районах разных населенных пунктов.
Об этом говорится в свежем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 29 сентября.
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За текущие сутки, 29 сентября, подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов:
- Зайцево,
- Майорск,
- Веселая Долина,
- Бахмутское,
- Отрядовка,
- Курдюмовка,
- Нью-Йорк,
- Первомайское,
- Выемка,
- Павловка и Безымянное.
Где враг получил отпор
Российские захватчики продолжают нести потери. В частности, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.
А в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.
Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.
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Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение 29 сентября нанесла 7 ударов. Подтвердили поражение:
- одного опорного пункта,
- десяти мест скопления вооружения и военной техники,
- а также шести зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны были сбиты беспилотником. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили:
- 4 командных пункта,
- 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
- 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
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