ВСУ отбили много атак и нанесли врагу мощные потери на Херсонщине, Запорожье и Луганщине

29 сентября 2022 , 18:36
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Источник:

Генштаб ВСУ

Враг и дальше пытается взять под контроль всю Донецкую область, однако его то и дело постигнет неудача. Наши бойцы только в течение текущих суток отразили 11 атак противника в районах разных населенных пунктов.

Об этом говорится в свежем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 29 сентября.

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За текущие сутки, 29 сентября, подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

  • Зайцево,
  • Майорск,
  • Веселая Долина,
  • Бахмутское,
  • Отрядовка,
  • Курдюмовка,
  • Нью-Йорк,
  • Первомайское,
  • Выемка,
  • Павловка и Безымянное.

Где враг получил отпор

Российские захватчики продолжают нести потери. В частности, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.

А в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.

Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.

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Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение 29 сентября нанесла 7 ударов. Подтвердили поражение:

  • одного опорного пункта,
  • десяти мест скопления вооружения и военной техники,
  • а также шести зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны были сбиты беспилотником. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили:

  • 4 командных пункта,
  • 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
  • 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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Автор: Альона Захарова