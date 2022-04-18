ВСУ отбили ночную попытку прорыва российской ДРГ на освобожденных территориях Юга

Российские военные активизировали работу ДРГ на территориях Юга Украины, которые были освобождены. Украинские защитники отбили одну из атак оккупантов.

Россияне были вынуждены отступить под обстрелами

Об активизации вражеской ДРГ информирует пресс-служба Оперативного командования "Юг". Речь идет о том, что оккупанты активизировались в освобожденных местностях.

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Украинские защитники сообщают, что отбили ночную атаку ДРГ россиян. Враг вынужден был отступить под обстрелами.

Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных из-под них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отбита. Под обстрелом противник отступил,

– говорится в сообщении.

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