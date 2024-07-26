ВСУ отбили масштабную механизированную атаку России в Донецкой области, – ISW

Силы обороны Украины отбили одну из крупнейших механизированных атак России на западе Донецкой области. Это произошло 24 июля в бою вблизи Константиновки.

ВСУ уничтожили значительное количество российской техники и заставили врага отступить. В Институте изучения войны прогнозируют, что российские силы не достигнут оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем.

Смотрите также На Харьковщине Россия уже потеряла значительную часть бригады и "сточила" два танковых полка, – ВСУ

Сколько техники и личного состава россиян было привлечено

В среду, 24 июля, Силы обороны Украины отбили одну из крупнейших механизированных атак России на западе Донецкой области с октября 2023 года.

Аналитики отмечают, что украинские военные остановили российскую механизированную атаку численностью до батальона возле Константиновки после того, как войска России продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта.

По заявлению украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, россияне привлекли в атаке одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, боевую машину "Терминатор", 12 мотоциклов и около 200 человек личного состава из нескольких тактических направлений.

Как проходило отражение российского наступления

Украинская воздушная разведка обнаружила механизированные колонны России на расстоянии, после чего ВСУ использовали артиллерию, беспилотники и минные поля для отражения наступления. В результате боевых столкновений украинские силы повредили или уничтожили 6 российских танков, 7 ББМ и все 12 мотоциклов. После уничтожения первой волны техники враг отступил.

Аналитики заявили, что последний раз оккупанты проводили механизированную атаку размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Больших механизированных наступлений россияне не проводили с октября 2023 года, когда началась операция по захвату Авдеевки.

Какова цель оккупантов

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты, вероятно, намеревались продвинуться в Константиновку в рамках своих условий по захвату населенного пункта и перерезания шоссе Т-0524 Угледар – Константиновка.

Однако, в ведомстве отметили, что российские силы, скорее всего, не достигнут оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем. Это объясняется тем, что окружающая территория не имеет оперативно значимых целей и состоит в основном из полей и изолированных небольших поселений.