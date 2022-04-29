ВСУ отбили попытку врага взять штурмом населенный пункт на границе Херсона и Днепропетровщины

В течение 28 апреля украинские защитники успешно отразили попытку штурмовых действий оккупационных войск в районе населенного пункта Заградовка. Это село расположено на границе Херсона и Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в фейсбуке.

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Лукашук подчеркнул, что украинские защитники – самые лучшие.

В течение дня ВСУ успешно отбили попытку штурмовых действий оккупационных войск в районе населенного пункта Заградовка на границе Херсонщины и Днепропетровщины. Наши защитники – самые лучшие. Говорил это раньше и буду говорить всегда,

– сказал председатель Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что по состоянию на эту минуту оккупантов в области нет.

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Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов. С ними активно борются украинские бойцы противовоздушной обороны. Одну из вражеских ракет россиян 27 апреля удалось сбить в Днепропетровской области.

А 23 апреля оккупанты попали ракетой в Днепровский район. К счастью, никто из людей не пострадал.

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