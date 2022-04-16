ВСУ отбили российскую атаку: уничтожили 14 россиян и более десятка техники
16 апреля 2022 , 22:34Читати новину українською
Источник:ОТУ "Восток"
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В частности, на Донецком и Луганском.
О ситуации в зоне проведения боевых действий сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".
Читайте также Украинский "Корсар" уничтожил на Херсонщине российские БМП-3 и три "Тигры"
Украинские воины ежедневно дают достойный отпор российским фашистам,
– говорится в сообщении.
Так, 16 апреля, наши защитники отбили 1 атаку врага. Потери противника составляют:
- личного состава – 16 единиц;
- БМП – 2 единицы;
- артиллерийских систем – 4 единицы;
- АД – 2 единицы;
- БПЛА – 3 единицы.
К теме – ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52: смотрите видео