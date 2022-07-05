Луганская область держится: в Белогоровке украинские военные отбили штурм противника

Украинские военные продолжают достойно противостоять врагу в Луганской области. За прошедшие сутки ВСУ удалось отбить штурм оккупантов в Белогоровке.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также добавил, что вследствие этого врагу пришлось отойти.

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Оккупанты хотят захватить всю Луганскую область

Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время попытки врага направлены на одну цель. Они хотят захватить Луганскую область полностью, выйдя на ее административные границы.

В то же время оккупанты не меняют свою стратегию. Они постоянно обстреливают населённые пункты. Их буквально ровняют с землей. Так что, к сожалению, враг продолжает придерживаться тактики сожженной земли, ведь просто так им никто не собирается отдавать территории.

ВСУ все еще обороняют часть Луганской области

Источники в ОВА сообщают, что наши военные по-прежнему обороняют незначительную часть Луганской области. Это они делают для того, чтобы основные силы ВСУ имели время и возможность строить защитные редуты. Также известно о том, что бои на границах области продолжают продолжаться.

Враг обманывает горожан на оккупированных территориях

Между тем, в Северодонецке враг делает все возможное, чтобы вернуть к работе административные учреждения. В городе уже создали "комендатуру". Она должна стать заменой украинским местным властям. Кроме того, оккупанты уже занимаются поиском специалистов ЖКХ.

Кроме того, захватчики устраивают перепись детей в городе. Это они делают для того, чтобы вскоре возобновить учебный процесс. Как заметил Сергей Гайдай, оккупанты травят горожанам сказки. Мол, и учебный процесс 1 сентября состоится, и коммуникации скоро отремонтируют.

Это все ложь, то же было в Мариуполе – все видели, как бежала вода по разрушенным домам. Единственные, на что способны оккупанты – это терроризировать местное население,

– подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА добавил, что российские военные уже начали искать активистов, а также семьи военных. И в этом, к сожалению, врагу помогают местные коллаборанты.

После Лисичанска будет Донецк

В британской разведке уже поделились прогнозом, какими будут дальнейшие действия врага. Согласно данным, которыми владеет ведомство, российские военные попытаются захватить Донбасс. И эта битва будет не менее изнурительной, чем при Северодонецке и Лисичанске.

В разведке полагают, что нашим военным придется отступать к шоссе Е40. Оно идет из Славянска в Дебальцево через Бахмут. Понятное дело, что не пройдет без упорных боев.

Напомним, что 45% территории Донецкой области находятся под контролем Украины. Враг не может продвинуться дальше благодаря мужеству и несокрушимости наших военных.

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