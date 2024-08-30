"Аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем": ВСУ предотвратили попытку оккупантов высадить десант, – 33 ОМБр

Российские военные перемещаются на фронте небольшими группами, пытаясь собрать силы для дальнейшего наступления. Однако ВСУ успешно обороняют свои территории.

Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков. Он рассказал подробнее о ситуации на Кураховском направлении.

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Украинские бойцы остановили штурм врага на Кураховском направлении

Военный рассказал, что противник активно применяет бронетехнику, поскольку территория, которую захватчики стремятся пересечь, являются полями, которыми сложно передвигаться пешком.

По словам Назара Войтенкова, поля на Кураховском направлении дистанционно заминированы или хорошо пристреляны нашими артиллерийскими системами и минометами. Кроме того, Вооруженные Силы Украины активно применяем FPV-дроны.

На нашем направлении состоялся очередной вражеский штурм. Это была попытка высадить десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Мы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу,

– отметил он.

Как сообщил боец, враг обычно доставляет технику, которая способна уничтожить до 10 – 15 солдат, но ВСУ обнаруживают ее благодаря круглосуточному наблюдению за полем боя.

"Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем", – подытожил военный.

Какова линия боестолкновения на Кураховском направлении: смотрите на карте от DeepState