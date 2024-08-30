Про це заявив виконуючий обов'язки пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков. Він розповів детальніше про ситуацію на Курахівському напрямку.

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Українські бійці зупинили штурм ворога на Курахівському напрямку

Військовий розповів, що противник активно застосовує бронетехніку, оскільки територія, яку загарбники прагнуть перетнути, є полями, якими складно пересуватися пішки.

За словами Назара Войтенкова, поля на Курахівському напрямку дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Крім того, Збройні Сили України активно застосовуємо FPV-дрони.

На нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм. Це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Ми зупинили штурм і повністю знищили десантну групу,

– зазначив він.

Як повідомив боєць, ворог зазвичай доставляє техніку, яка здатна знищити до 10 – 15 солдатів, але ЗСУ виявляють її завдяки цілодобовому спостереженню за полем бою.

"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", – підсумував військовий.

Якою є лінія боєзіткнення на Курахівському напрямку: дивіться на карті від DeepState