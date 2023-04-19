В среду, 19 апреля, в Государственной пограничной службе рассказали, как враг хотел штурмовать позицию украинских защитников под Бахмутом Донецкой области. Следует сказать, что этот город в эпицентре боевых действий, однако не повинуется оккупантам.

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Удача на стороне ВСУ

Собственно, очередная попытка захватчиков достичь хоть какой-то победы закончилась очень быстро. Кстати, как и закончились "атаковщики". Из них три – отправились на лавы "двухсотых" и еще четыре – получили ранения.

Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших,

– говорится в сообщении.

Какая в целом ситуация на поле боя