У середу, 19 квітня, у Державній прикордонній службі розповіли, як ворог хотів штурмувати позицію українських захисників під Бахмутом на Донеччині. Слід сказати, що це місто в епіцентрі бойових дій, однак не кориться окупантам.
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Удача на стороні ЗСУ
Власне, чергова спроба загарбників досягти хоч якоїсь перемоги закінчилась дуже швидко. До речі, як і закінчились "атакувальники". З них три – відправились лави "двохсотих" і ще чотири – зазнали поранень.
Штурмовики наблизилися до прикордонних позицій та намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли,
– йдеться в повідомленні.
Яка загалом ситуація на полі бою
- Ворог продовжує обстрілювати українські міста на різних напрямках та здійснювати контрнаступальні операції на Сході. Разом з тим будує фортифікаційні споруди на окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини.
- До речі, в Оперативному командуванні "Південь" припускали, що загарбники готуються до "жесту доброї волі" на Лівобережжі Херсонської області. За словами речниці Наталії Гуменюк, є всі ознаки цього, адже противник веде активну оборонну лінію.
- Минулі рази, коли таке відбувалось, воно закінчувалось "тактичним відступом" загарбників. Наприклад, якщо згадувати про те, як відбувався контрнаступ ЗСУ на Правобережжя Херсонщини та сам обласний центр – то стає зрозумілим, що нові перемоги української армії не за горами.
- Окрім того, згадаємо, що станом на 19 квітня відомо про те, що українські військові від 24 лютого 2022 року відправили до Кобзона близько 187 тисяч бійців. Лише за минулу добу – "мінус" 620 окупантів. Про це повідомляли в Генеральному штабі.