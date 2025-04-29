Минус 38 оккупантов, 4 БМП и другая техника: ВСУ разгромили штурм врага на Купянском направлении

Силы обороны отбили штурм российских войск на Купянском направлении. ВСУ нанесли серьезные потери врагу как в живой силе, так и в технике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ОСУВ "Хортица".

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ВСУ отбили штурм россиян на Купянском направлении

ВСУ не только отбили штурм врага, но и уничтожили его технику и живую силу.

На днях очередная попытка российских оккупационных войск осуществить наступление на Купянском направлении обернулась значительными потерями и полным провалом,

– рассказали в группировке войск.

Благодаря совместным усилиям подразделений, Силам обороны удалось остановить очередную атаку российских войск, а результатом боя стали потери врага.

Так, ВСУ ликвидировали 38 оккупантов, еще 11 оккупантов были ранены.

Кроме того, было уничтожено и вражескую технику:

4 боевые машины пехоты;

1 багги;

1 легковой автомобиль;

1 мотоцикл.

Как рассказали военные, после успешного поражения техники противника, украинские бойцы применили кассетные боеприпасы для нанесения максимальных потерь живой силе противника, которая оказалась на открытой местности без прикрытия брони.

Кадры по поражению российских оккупантов и техники показала на видео 43 отдельная механизированная бригада.

ВСУ отбили штурм врага: смотрите видео

"Действия наших защитников демонстрируют устойчивость, профессионализм и умение адаптировать тактику и применять различные виды вооружения для достижения результата", – подчеркнули в ОСУВ.