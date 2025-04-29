Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".
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ЗСУ відбили штурм росіян на Куп'янському напрямку
ЗСУ не лише відбили штурм ворога, але й знищили його техніку й живу силу.
Днями чергова спроба російських окупаційних військ здійснити наступ на Куп'янському напрямку обернулася значними втратами та повним провалом,
– розповіли в угрупованні військ.
Завдяки спільним зусиллям підрозділів, Силам оборони вдалося зупинити чергову атаку російських військ, а результатом бою стали втрати ворога.
Так, ЗСУ ліквідували 38 окупантів, ще 11 окупантів було поранено.
Окрім того, було знищено і ворожу техніку:
- 4 бойові машини піхоти;
- 1 багі;
- 1 легковий автомобіль;
- 1 мотоцикл.
Як розповіли військові, після успішного ураження техніки противника, українські бійці застосували касетні боєприпаси для завдання максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні.
Кадри з ураження російських окупантів та техніки показала на відео 43 окрема механізована бригада.
ЗСУ відбили штурм ворога: дивіться відео
"Дії наших захисників демонструють стійкість, професіоналізм та вміння адаптувати тактику і застосовувати різні види озброєння для досягнення результату", – підкреслили в ОСУВ.