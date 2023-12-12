Это только начало, – полковник запаса о захвате ВСУ террикона возле Горловки

Украинские военные из 24 бригады отбили один из терриконов в пределах Горловки и установили там государственный флаг. Город оккупирован еще с 2014 года.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал это событие 24 Каналу. Ранее он говорил, что освобождение Донетчины может начаться именно с Горловки, а не с Бахмута.

Вашему вниманию Украинские военные отбили один из терриконов в пределах Горловки

"Это начало освобождения Горловки", – отметил Свитан.

Украинские военные теперь контролируют террикон, пролегающий к югу от основного стратегического направления. То есть, для освобождения Горловки нужно будет идти чуть севернее – из Торецка на Майорск. И это движение уже есть – защитники продвинулись на некоторых позициях.

Пока речь только об оперативном движении

"Но это оперативное движение, там стратегического ничего не будет. Максимум – это выйти на северные высоты Горловки, с которых можно контролировать практически весь город", – заметил Свитан.

В общей сложности за последние 10 лет украинские военные заходили в Горловку по этому направлению 3 – 4 раза. В частности, в прошлом году несколько наших групп вошли в город и взяли много пленных.

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