20 атак, сопровождавшихся поддержкой авиации: защитники отбились от врага возле Авдеевки

Украинские военные продолжают противостоять российским захватчикам. За минувшие сутки наши защитники отбили 20 атак окупантов вблизи Авдеевки.

Об этом рассказывают в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 20 октября. По имеющимся данным, атаки врага вблизи Авдеевки поддерживались также авиацией.

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Штурмовые действия врага безуспешны

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия. Бойцы так называемой "второй армии мира" вели их при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного, а также Первомайского Донецкой области. Наши военные отразили там около 20 атак российских захватчиков.

Кроме того, враг нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Керамика и Ласточкино Донецкой области. Из артиллерии и минометов обстреляли более 15 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Что происходит на других направлениях

Купянское направление. Наши военные отбили около 20 атак врага вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине, а также еще 3 атаки в районе Надежды Луганщины. Из артиллерии и минометов оккупанты били по 10 населенным пунктам в Харьковской области, в частности Двухлетней, Кучеровке, Синьковке, Ивановке, а также Кисловце.

Лиманское направление. Там Силы обороны отбили атаку оккупантов восточнее Невского на Луганщине. Оккупанты нанесли авиаудара вблизи Белогоровки на Луганщине. В то же время из артиллерии и минометов били по около 20 населенных пунктах, в частности Невском, Макеевке, Белогоровке на Луганщине и Верхнекаменном, Спорном и Торском, что в Донецкой области.

Бахмутское направление. Наши военные отбили более 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Хромового, Клищиевки Донецкой области. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары вблизи Клищиевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. Из артиллерии и минометов били по более чем 10 населенных пунктах, в частности – Ивановском, Клищиевке, Андреевке и Нью-Йорке.

Марьинское направление. Оккупанты там вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки, а также Новомихайловки. Там Силы обороны отбили более 15 атак российских захватчиков. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.