ВСУ отбивают Северодонецк, а в Херсоне появились патриотические надписи: сутки в регионах

В Северодонецке продолжаются активные бои, украинские защитники отбили у россиян половину города. В то же время, в Херсоне, несмотря на оккупацию, люди снимают российские флаги и создают проукраинские надписи. Как прошли сутки войны в Украине – читайте последние новости из регионов.

Российские военные продолжают совершать на нашей земле военные преступления. Общую картину войны по всей Украине 5 июня рассказали в местных ОВА, передает 24 канал.

По теме Около 31 250 мертвых кафиров: свежие потери врага по состоянию на 6 июня

ВСУ отбили половину Северодонецка

В Луганской области Вооруженные Силы Украины отбили половину Северодонецка . В течение суток там продолжались ожесточенные уличные бои, много раненых военных.

А в Лисичанске россияне обстреляли пекарню, которая пекла хлеб для горожан. Кроме пекарни пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки.

В то же время о более серьезных разрушениях сообщали в Горной общине. В частности, разрушили 16 домов в Золотом, три – в Горном, шесть – во Врубовке. Известно, что 1 человек погиб. Кроме того, 5 июня удалось эвакуировать 98 человек.

Обстрелы всей линии фронта в Донецкой области

Донетчину в течение суток обстреливали по всей линии фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, "Градов", также были ракетные удары.

Под обстрелами оказались Авдеевка, Славянск, Дружковка, Нью-Йорк, Часов Яр, Бахмут, Краматорск. Повреждены 20 объектов, погибли 2 гражданских. Там идет эвакуация населения.

Патриотические надписи в Херсоне, бои в области

Несмотря на оккупацию, в Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи. Также местные жители снимают флаги страны-агрессора с заведений.

В то же время ситуация в Херсонской области критическая по всем направлениям, в частности, отсутствует мобильная и интернет-связь, нет провизии, лекарств и наличных денег.

В Херсонской области продолжаются бои на границе областей и в Бериславском районе. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел деревень. Критическая ситуация в Калиновской и Великоалександровской общинах.

Также местные жители сообщают о минировании берегов моря. Так, в Лазурном, на российской мини взорвались три местных жителя, они погибли.

Артобстрелы Харьковщины

Вечером 5 июня и ночью кафиры обстреляли жилые районы окрестностей Харькова, в частности Салтовку. По предварительным данным, пострадавших нет. Также ночью обстреливали населенные пункты Близнецы, Первомайское и Слобожанское.

По области за сутки обстреливали Изюмский район, Чугуевский и Харьковский. Всего в Харьковской области за сутки 10 раненых и 3 погибших .

Обстрелы и пожар в Николаевской области

Ночью на 6 июня один из районов Николаева подвергся артиллерийским обстрелам, повредили частный жилой дом.

В области ночью в результате попадания вражеских боеприпасов и их обломков в селе Лупарево Галицыновской общины возник пожар хозяйственного здания и территории на улице.

Где прошедшие сутки было спокойно

Относительно спокойно ночь прошла в следующих регионах:

на Волыни,

в Закарпатье,

на Ровенщине,

в Ивано-Франковской области,

в Черновицкой области,

во Львовской области,

в Винницкой области,

в Днепропетровской области,

в Одесской области

в Запорожской области,

в Тернопольской области,

в Хмельницкой области,

в Кировоградской области,

в Черкасской области,

на Черниговщине,

в Сумской области,

в Киевской области,

в Житомирской области.

Относительно спокойно прошла ночь и на Полтавщине. В небе над областью ВСУ ночью сбили вражескую ракету .

Видео по теме – 103 дня войны: последние новости от Генштаба ВСУ