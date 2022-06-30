ВСУ отошли на правый берег Северского Донца, на Бахмутском направлении у врага есть успехи

Украинские бойцы отошли от Северодонецка и закрепились на правом берегу Северского Донца. Во время боев военные ВСУ нанесли врагу значительные потери.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает 24 канал.

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По словам Громова, украинские защитники выполнили поставленные задачи по сдерживанию врага. Бойцы ВСУ:

снизили наступательные способности противника;

не позволили оккупантам перебросить их силы и средства на другие угрожающие направления.

Где у врага успех

Алексей Громов констатировал, что российские захватчики преуспевают на Бахмутском направлении.

Из-за значительного превосходства сил и средств, особенно в артиллерии, противнику удалось оттеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горским и Золотым,

– рассказал он.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что там продолжаются тяжелые бои.

Какая ситуация на Донбассе

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 30 июня:

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья. На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск.

противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции из артиллерии.

враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции из артиллерии. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестово, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационные удары по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 июня: смотрите видео