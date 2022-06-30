Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Якби ЗСУ розігналися, то росіяни вже були б за Керченським мостом, – генерал Марченко

За словами Громова, українські захисники виконали поставлені завдання щодо стримування ворога. Бійці ЗСУ:

знизили наступальні спроможності противника;

не дозволили окупантам перекинути їхні сили і засоби на інші загрозливі напрямки.

Де ворог має успіх

Олексій Громов констатував, що російські загарбники мають успіх на Бахмутському напрямку.

Через значне перевагу сил і засобів, а особливо в артилерії, противнику вдалося відтіснити наші війська і встановити контроль над Комишувахою, Гірським та Золотим,

– розповів він.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що там наразі тривають важкі бої.

Яка ситуація на Донбасі

За даними Генерального штабу Збройних Сил України станом на ранок 30 червня:

На Слов'янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ.

противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ. На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції з артилерії.

ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції з артилерії. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.