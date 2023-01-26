Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Он добавил, что ВСУ закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. По его мнению, этого следовало ожидать.
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Река Бахмутка – естественная преграда для оккупантов
"Мы выполнили главную задачу – максимально истощили врага. Сейчас трудно оценить. Но думаю, что потери российских войск в Соледаре просто колоссальные. И соотношение будет в разы больше к нашим потерям при обороне этого города", – считает эксперт.
Он напомнил, что сразу за Соледаром протекает река Бахмутка. Скорее всего, наши войска отойдут за эту реку, и это будет естественным препятствием в плане создания оборонительного рубежа.
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"Как и было с самого начала оборонной операции, российские войска взяв один рубеж нашей обороны, подходили к следующему и начинали все сначала. Посмотрим, сколько времени они будут брать реку Бахмутку", – отметил Олег Жданов.
Ситуация на Донецком направлении: последние новости
- Российские захватчики уже более полугода пытаются штурмовать позиции ВСУ на линии Угледар – Бахмут, что в Донецкой области. Кроме того, оккупанты пытаются атаковать и в Луганской области. Враг пытается найти слабое место и истощить оборону наших отважных воинов.
- Российские оккупанты постоянно пытаются проводить штурмовые действия на Востоке Украины. Речь идет о Марьинке, Угледаре и других населенных пунктах. Их цель – прорвать нашу оборону. На Бахмуте враг может уйти с 2 сторон. Захватить город – его сакральная цель.
- Генштабу сообщил 24 января, что силы обороны в районе Бахмута сбили российский штурмовой самолет Су-25. В Генштабе также добавили, что в течение суток в районе Евгенивки Волновахского района за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52.