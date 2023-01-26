Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Он добавил, что ВСУ закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. По его мнению, этого следовало ожидать.

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Река Бахмутка – естественная преграда для оккупантов

"Мы выполнили главную задачу – максимально истощили врага. Сейчас трудно оценить. Но думаю, что потери российских войск в Соледаре просто колоссальные. И соотношение будет в разы больше к нашим потерям при обороне этого города", – считает эксперт.

Он напомнил, что сразу за Соледаром протекает река Бахмутка. Скорее всего, наши войска отойдут за эту реку, и это будет естественным препятствием в плане создания оборонительного рубежа.

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"Как и было с самого начала оборонной операции, российские войска взяв один рубеж нашей обороны, подходили к следующему и начинали все сначала. Посмотрим, сколько времени они будут брать реку Бахмутку", – отметил Олег Жданов.

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