Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він додав, що ЗСУ закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. На його думку, цього було слід очікувати.
До теми Не було ніякої паніки, втечі чи оточення, – ЗСУ розповіли деталі про вихід із Соледара
Річка Бахмутка – природна перепона для окупантів
"Ми виконали головне завдання – максимально виснажили ворога. Зараз важко оцінити. Але думаю, що втрати російських військ в Соледарі просто колосальні. І співвідношення буде у рази більше до наших втрат при обороні цього міста", – вважає експерт.
Він нагадав, що одразу за Соледаром протікає річка Бахмутка. Скоріш за все наші війська відійдуть за цю річку, і це буде природною перепоною в плані створення оборонного рубежу.
Військовий експерт прокоментував відхід ЗСУ від Соледару: дивіться відео
"Як і було з самого початку оборонної операції, російські війська взявши один рубіж нашої оборони, підходили до наступного і починали все з початку. Подивимось, скільки часу вони будуть брати річку Бахмутку", – зазначив Олег Жданов.
Ситуація на Донецькому напрямку: останні новини
- Російські загарбники вже понад пів року намагаються штурмувати позиції ЗСУ на лінії Вугледар – Бахмут, що на Донеччині. Крім того, окупанти намагаються атакувати й у Луганській області. Ворог намагаэться знайти слабке місце та виснажити оборону наших відважних воїнів.
- Російські окупанти постійно намагаються проводити штурмові дії на Сході України. Мовиться про Мар'їнку, Вугледар та інші населені пункти. Їхня мета – прорвати нашу оборону. На Бахмут ворог може піти з 2 сторін. Захопити місто – його сакральна мета.
- Генштабу повідомив 24 січня, що сили оборони у районі Бахмута збили російський штурмовий літак Су-25. У Генштабі також додали, що упродовж доби в районі Євгенівки Волноваського району за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52.