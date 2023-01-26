Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він додав, що ЗСУ закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. На його думку, цього було слід очікувати.

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Річка Бахмутка – природна перепона для окупантів

"Ми виконали головне завдання – максимально виснажили ворога. Зараз важко оцінити. Але думаю, що втрати російських військ в Соледарі просто колосальні. І співвідношення буде у рази більше до наших втрат при обороні цього міста", – вважає експерт.

Він нагадав, що одразу за Соледаром протікає річка Бахмутка. Скоріш за все наші війська відійдуть за цю річку, і це буде природною перепоною в плані створення оборонного рубежу.

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"Як і було з самого початку оборонної операції, російські війська взявши один рубіж нашої оборони, підходили до наступного і починали все з початку. Подивимось, скільки часу вони будуть брати річку Бахмутку", – зазначив Олег Жданов.

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