Об этом в эфире телемарафона заявил новый командующий Сухопутных войск ВСУ. Александр Павлюк отметил, что учить должны люди с боевым опытом, пишет 24 Канал.

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"Для победы нам нужны подготовленные и обученные резервы"

Генерал-лейтенант отметил, что обучать мобилизованных должны люди с боевым опытом, которые понимают реалии и потребности войны. Обучение является непростым процессом, ведь есть учебные центры, в которые в начале полномасштабной войны в день прилетало по 20 – 30 ракет.

Мы сейчас вынуждены рассредоточить войска по всей стране и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом. Они больше понимают реальность и потребности войны,

– подчеркнул Павлюк.

Добавил, что инструкторов без боевого опыта командование отправляет на фронт, чтобы они его получили.

"Для победы нам нужны подготовленные и обученные резервы, чтобы использовать их в нужное время. Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда получается, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", – заявил командующий Сухопутных войск.

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Обратите внимание! Недавно министр обороны Канады заявил, что страна может отправить военных инструкторов в наше государство. Правда, сказал Билл Блэр, сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине.