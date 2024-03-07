Про це в ефірі телемарафону заявив новий командувач Сухопутних військ ЗСУ. Олександр Павлюк зазначив, що навчати мають люди з бойовим досвідом, пише 24 Канал.

Дивіться також Фронт скоро стабілізується: Павлюк розповів про передумови контрнаступальних дій ЗСУ

"Для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви"

Генерал-лейтенант наголосив, що навчати мобілізованих мають люди з бойовим досвідом, які розуміють реалії та потреби війни. Навчання є непростим процесом, адже є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20 – 30 ракет.

Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом. Вони більше розуміють реальність та потреби війни,

– підкреслив Павлюк.

Додав, що інструкторів без бойового досвіду командування відправляє на фронт, щоб вони його здобули.

"Для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час. Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", – заявив командувач Сухопутних військ.

Важливо По кораблю щомісяця і навіть більше: як Україна знищує військовий флот Росії

Зверніть увагу! Нещодавно міністр оборони Канади заявив, що країна може відправити військових інструкторів до нашої держави. Щоправда, сказав Білл Блер, зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні.