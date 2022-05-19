Но в Объединенных силах подчеркнули, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских захватчиков.

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Потери российских оккупантов на Востоке за 19 мая

За сутки 19 мая украинские военные нанесли врагу тяжелые потери в живой силе и технике. Бойцы группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

14 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники;

подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Атаки российских захватчиков за 19 мая

Украинские бойцы из состава группировки Объединенных сил и в течение суток отбили 14 атак врага. На двух локациях до сих пор идут бои.

19 мая враг вдоль всей линии обороны применял боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносил ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Российские захватчики обстреляли 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, что привело к разрушениям и повреждениям более 40 гражданских объектов, в том числе 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод.

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Из-за этих обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения и были госпитализированы. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.

За минувшие сутки, 18 мая, украинские защитники отразили 16 атак врага в зоне ООС. Россияне потеряли 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей. В Генштабе Вооруженных сил Украины отметили, что основные усилия войск захватчика 19 мая продолжают применять на Донецком направлении.