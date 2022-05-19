Але в Об'єднаних силах наголосили, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських загарбників.

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Втрати російських окупантів на Сході за 19 травня

За добу 19 травня українські військові завдали ворогу важких втрат у живій силі та техніці. Бійці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

14 одиниць бойової броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки;

підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Атаки російських загарбників за 19 травня

Українську бійці зі складу угруповання Об’єднаних сил і протягом доби відбили 14 атак ворога. На двох локаціях досі точаться бої.

19 травня ворог уздовж усієї лінії оборони застосовував бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Російські загарбники обстріляли 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, це призвело до руйнувань і пошкоджень понад 40 цивільних об'єктів, зокрема 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід.

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Через ці обстріли загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення та були госпіталізовані. Рятувальники продовжують діставати людей з під завалів.

За минулу добу, 18 травня, українські захисники відбили 16 атак ворога в зоні ООС. Росіяни втратили 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів. В Генштабі Збройних Сил України зазначили, що основні зусилля війська загарбника 19 травня продовжують застосовувати на Донецькому напрямку.

