У Генштабі зазначили що ворог зазнає значних втрат на всіх напрямках. Фіксуються і випадки дезертирства.

Актуально Біля Сєверодонецька росіяни пішли на штурм, зазнали втрат і відійшли

Яка ситуація на основних напрямках

Волинський та Поліський напрями

Ситуація тут суттєвих змін не зазнала. Досі існує загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

Сіверський напрям

Сили противника обладнують додаткові вогневі позиції та захисні споруди. Мовиться про прикордонні райони Брянської та Курської області. Аби уточнити позиції артилерії та маршрутів висування, вороги ведуть розвідку з допомогою безпілотників.

Зверніть увагу! Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

Слобожанський напрям

Російські війська зосереджені на тому, щоб утриматись на своїх позиціях та не допустити просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованої території. Контратаки, які пробували проводити вороги, жодного успіху не мали. Досі тривають бої поблизу Тернової та Борщової.



На Слов'янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля Пришиба, Грушувахи та Богородичного.

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Донецький напрям

В окремих районах вороги активізували наступальні та штурмові дії. Так в районі Сєвєродонецька росіяни зазнали втрат та відійшли. Досі тривають бої біля Тошківки.

Успіху також загарбники не мали біля Олександрополя, Пилипчатиного, Дружби та Трипілля.

Також росіяни пробували штурм на Авдіївському напрямку , проте відійшли.

, проте відійшли. На Курахівському напрямку противник вів наступ в районах Степного, Славного та Мар'їнки, успіху не мав.

противник вів наступ в районах Степного, Славного та Мар'їнки, успіху не мав. На Лиманському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Озерного та Лиману.

Південнобузький напрям

Активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілюючи українські підрозділи, росіяни продовжили обладнати позиції.

Що відбувається на морі

Російські кораблі в Чорному та Азовському морях продовжують ізолювати райони бойових дій та проводити розвідку. Також вороги блокують цивільне судноплавство.

Ворожі війська – деморалізовані

Ворожі війська – деморалізовані, адже обіцяні їм державою-агресоркою виплати не здійснюються. через великі втрати, є й випадки дезертирства.

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Які втрати ворога станом на ранок 19 травня:

З 24 лютого наші військові вже знищили 28 300 окупантів.

Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 200 ворогів.

Також українські оборонці перетворили на брухт 1254 танки та 3063 бойові броньовані машини.

У переліку – 13 кораблів та катерів, 203 літаки та 167 гелікоптерів

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