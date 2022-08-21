Оккупанты получили жесткий отпор под Нью-Йорком и Марьинкой и отошли

российские убийцы пытаются продвигаться на Донбассе. Однако смогли получить только потери.

Об этом рассказали 21 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

К теме Свежий "хлопок" в Севастополе и 45 тысяч уничтоженных врагов: основное за 179 день войны

"Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил", – отметили в Генштабе.

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты на Авдеевском направлении били из ствольной артиллерии по Авдеевке, Марьинке и Пескам. Из авиации россияне обстреляли территорию недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Кроме того, враги провели разведку боем в направлении Спартак – Опытное. Однако она оказалась неудачной и оккупант отошел.

Потери россияне понесли и на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. Они пытались улучшить свое тактическое положение наступательными и штурмовыми действиями.

Кстати Пока наши собирают на спутник: на оккупированной Донетчине боевикам выслали бутылки с водой

Отразили штурм на Бахмут

Враги попытались прорвать оборонительные позиции Бахмута. Однако 18 августа получили отпор. В частности, продвинуться хотели возле Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского.

Мобилизация на Донбассе

россияне на временно оккупированной части Донбасса принудительно мобилизуют людей. Они 18 августа подошли к мужчине и забросили в автобус.

Источники 24 канала в разведке отметили, что у мужчины одна нога. оккупанты даже не дали ему взять с собой костыли.

Обратите внимание – обращение военных к украинцам: смотрите видео