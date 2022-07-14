ВСУ обили атаки врага в Харьковской и Донецкой областях, – Генштаб

Украинские военные эффективно противостоят российским оккупантам. В течение 14 июля они отбили сразу несколько вражеских атак.

Самые ожесточенные бои происходят на Востоке и Юге нашей страны. О ситуации на фронте рассказали в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 14 июля.

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Ситуация в Харьковской области

Вражеское войско все еще пытается получить свои позиции на Харьковском направлении. Для этого оно стреляет из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам. Кроме того, возле Василенково и Шевченково оккупанты вели воздушную разведку дронами типа "Орлан-10".

На Славянском направлении путинские солдаты пытаются улучшить свое тактическое положение и также стреляют по гражданскому населению. Под огонь минометов, ствольной и реактивной артиллерии попали районы Долины, Ивановки, Барвенково, Богородичного, Кутузовки, Великой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки.

Оккупанты штурмовали районы Курульки, но им ничего не удалось. ВСУ отбили все попытки штурма.

Что происходит на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты применяют штурмовую и армейскую авиацию. Ведут разведку и ищут слабые места у наших войск. Кроме того, враг обстреливает гражданскую инфраструктуру десятков населенных пунктов.

оккупанты применяют штурмовую и армейскую авиацию. Ведут разведку и ищут слабые места у наших войск. Кроме того, враг обстреливает гражданскую инфраструктуру десятков населенных пунктов. Около Верхнекаменского и Каменки противник пытался улучшить свое тактическое положение, а также хотел взять под полный контроль Углегорскую ТЭС. Для этого захватчики совершали наступательные и штурмовые действия. Однако ВСУ нанесли наглой российской армии потери и заставили отступить.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий оккупанты не вели. При этом они обстреливали из артиллерии позиции украинских военных, а также Новоселовку Первую, Красногоровку, Марьинку, Угледар, Великую Новоселку, Новоукраинку, Ольговское, Белогорье, Малиновку, Орехов и другие населенные пункты.

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Ситуация на Юге и в море

На Юге Украины российские оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в Степовой Долине, Прибужском, Александровке, Котляревом, Любомировке, Новониколаевке, Мирном, Киселевке, Благодатном и других населенных пунктах. Кроме того, они применили авиацию для удара близи Таврического.

В Черном и Азовском морях российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство.

В Генштабе подчеркнули, что российские оккупанты продолжают нести потери в Украине. Это их существенно деморализует, поэтому постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который разными способами пытается избежать участия в войне.

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