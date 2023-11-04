ВСУ отразили вражеские атаки в районах Марьинки и Старомайорского, было 66 столкновений, – Генштаб

Украинские военные мощно противостоят врагу. Так, наши бойцы отразили атаки оккупантов в районе Марьинки, Новомихайловки. Российские захватчики тщетно пытались штурмовать возле Старомайорского.

Наши военные рассказали, что только за прошедшие сутки на фронте было 66 боевых столкновений. Кроме того, оккупанты нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, 77 раз обстрелял из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Где враг вел тщетные наступательные действия

Военные объяснили, что на Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" враги вели напрасные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там ВСУ отразили ориентировочно 10 атак противника.

Кроме того, враги вели напрасные штурмовые действия:

на Лиманском направлении в районе Верхнекаменского Донецкой области;

на Бахмутском направлении – в районах Богдановки и Хромового Донецкой области;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области;

на Марьинском направлении – в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отразили ориентировочно 20 атак;

на Шахтерском направлении – возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области;

в Запорожском направлении – возле Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши военные отразили 10 атак.

В Генштабе ВСУ также объяснили, что на Бахмутском направлении враги тщетно пытались восстановить утраченное положение возле Клещеевки, где наши защитники отразили ориентировочно 10 атак. Более того, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг имеет поддержку в авиации и не оставляет попытки окружить Авдеевку, однако Силы обороны отразили ориентировочно 20 атак врага. На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение возле Работиного.

Какие успехи имеют ВСУ за последние сутки

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают россиян вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские ракетные войска поразили:

7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

станцию РЭБ;

радиолокационную станцию;

2 склада боеприпасов;

10 артиллерийских средств противника.

Враг тщетно пытается захватить Авдеевку